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Fenerbahçe yine direkten döndü
Süper Lig

Fenerbahçe yine direkten döndü

Fenerbahçe 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı kanaryaların bu maçta direkten dönen 3 şutuyla birlikte 10 hafta boyunca direkten toplam şut sayısı 10'a yükselmiş oldu.

4 Kasım 2019 11:15

Süper Lig’de 10. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin Kayseri deplasmanında 3 şutu direkten döndü. Bu maçla birlikte Fenerbahçe’nin sezon içinde direkten dönen şut sayısı 10’a yükseldi.

Lider olma şansını elinden kaçıran sarı kanaryalar geride kalan 10 haftada 59 isabetli şut atarken, bunların 18'inde gole ulaşmayı başarmıştı.

Bu sezonun ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında alan  Kayserispor, 20 maçlık gol yeme serisine son verdi.

OPTA’ya göre son yıllarda F.Bahçe'ye ters gelen Kayserispor, Süper Lig'deki 11 maçlık galibiyet hasretine (5 beraberlik, 6 mağlubiyet) yine sarı lacivertli takım karşısında son verdi. Ayrıca Kayseri'nin 20 maçlık gol yeme serisi de dün akşam son buldu.

Bülent Uygun, teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı 12 kez sahaya çıktı. Uygun'un takımları bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Son güncelleme 11:15 | 4 Kasım 2019
Fenerbahçe İstikbal Mobilya Kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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