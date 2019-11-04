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Evertonlı Andre Gomes ameliyat edildi
İngiltere Premier Lig

Evertonlı Andre Gomes ameliyat edildi

Portekizli futbolcu Gomes'in, İngiltere ligindeki Everton-Tottenham karşılaşmasında kırılan ayak bileğinin tamamen iyileşmesi bekleniyor

4 Kasım 2019 19:54

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Tottenham maçında sakatlanan Portekizli futbolcusu Andre Gomes’in ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında Son Heung-min’in müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes’in ameliyatı başarılı geçti.

Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes’in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Tottenham karşısında Everton’ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı.

Son güncelleme 19:54 | 4 Kasım 2019
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