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Eski yıldızından Fenerbahçe’ye destek
NBA

Eski yıldızından Fenerbahçe’ye destek

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olan yıldız basketbolcu Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe Beko taraftarlarına seslendi.

4 Kasım 2019 14:02

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli takıma destek mesajı gönderdi.

Sırp skorer Bogdanovic, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Sevgili Fenerbahçe taraftarları, takımın performansından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ama sezonun bitmesine daha çok var. Onlara sevgimizi gösterip destek olalım. Bu zor başlangıcın ardından sezonu harika bir şekilde bitireceklerine eminim” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar oynanan basketbolla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe Beko, son 5 yıldır Dörtlü Final’e kaldığı THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 6 maçta bir galibiyet alabildi.

Son güncelleme 14:02 | 4 Kasım 2019
Bogdan Bogdanovic Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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