Eski yıldızından Fenerbahçe’ye destek

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli takıma destek mesajı gönderdi.

Sırp skorer Bogdanovic, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Sevgili Fenerbahçe taraftarları, takımın performansından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ama sezonun bitmesine daha çok var. Onlara sevgimizi gösterip destek olalım. Bu zor başlangıcın ardından sezonu harika bir şekilde bitireceklerine eminim” ifadelerini kullandı.

To all my Fener fans, I know you are worried about the @FBBasketbol start, but there's a lot of season left. Let's send them some love right now and know that they'll turn this rough start to a great finish! #adamsin

