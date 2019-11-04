Emre Belözoğlu’nun çok konuşulan görüntüleri! Güntekin Onay açıkladı…

Fenerbahçe liderlik için gittiği Kayseri deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler’in tartışmalı kararlarının yaşandığı maçın 43.dakikasında Emre ile Abdennour arasında yaşananlar anlar sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

İNGİLİZCE KÜFÜR İDDİASI

Mücadele 0-0 devam ederken taç çizgisi kenarında Emre Belözoğlu ve Abdennour arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Abdennour, sahanın dışında yerde kaldı. Bu sırada Emre Belözoğlu yerde yatan Abdennour’ın üzerine giderek tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği o görüntülerde Emre Belözoğlu’nun İngilizce küfür ettiği iddia edildi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay, Emre Belözoğlu’nun rakibine İngilizce olarak küfür ettiğinin arkadaşları tarafından kendisine iletildiğini söyledi.

‘ARKADAŞLARIMIZ RTÜK KURALLARI GEREĞİ…’

Güntekin Onay, Emre Belözoğlu’nun rakibin yanına giderek ‘Kendini yere atma, kalk’ dediği anda yayıncı kuruluştaki arkadaşları tarafından uyarıldığını ve devamındaki İngilizce diyalogda Emre Belözoğlu’nun, Abdennour’a İngilizce küfür ettiğinin kendisine iletildiğini söyledi.

Güntekin Onay, “Emre rakibinin ufak temasında yerde kalmasına tepki gösteriyor ama neticede o sözü de söylememesi lazım. Emre Belözoğlu’nun, Abdennour ile İngilizce bir diyaloğu var. Emre Belözoğlu’nun Aymen Abdennour’a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: `82 milyon nüfuslu yerde...` Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen TFF ve kurumlarını eleştirdi. Dilmen, 82 milyon nüfuslu yerde, TFF yöneticilerinin kulüple ilişkisi olmayacak, Nihat bey gibi, Limak Holding`in de başında olmayacak. Devletle işi olmayacak, hatta Koç Holding ile de işi olmayacak. 82 milyonda Koç Holding ile işi olmayan MHK başkanı bulamaz mısın dedi. İlgili Haberi Oku

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