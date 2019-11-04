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Celta Vigo’da teknik direktör Escriba’nın görevine son verildi
İspanya La Liga

Celta Vigo’da teknik direktör Escriba’nın görevine son verildi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fran Escriba görevden alındı.

4 Kasım 2019 09:26

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo, teknik direktör Fran Escriba’nın görevine son verdi.

La Liga’nın 12. haftasında Celta Vigo, sahasında oynadığı maçta Getafe’ye 1-0 yenildi. Celta Vigo’da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Getafe maçında takımın kadrosunda yer alsa da yedekler arasında oturdu.

Getafe karşısında alınan yenilginin ardından yazılı bir açıklama yapan Celta Vigo kulübü, teknik direktör Escriba ve teknik kadrosunun görevden alındığını duyurdu.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Celta, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Son güncelleme 09:26 | 4 Kasım 2019
celta vigo Escriba ispanya Okay Yokuşlu teknik direktör
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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