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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK

Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK, başkent ekibi Ankaragücü'nü deplasmanda son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

4 Kasım 2019 19:50

Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep, 2-1’lik skorla kazandı.

Gaziantep, 30. dakikada Patrick Twumasi’nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ankaragücü, 67. dakikada İlhan Parlak’ın golüyle skoru eşitledi. Gaziantep’e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Papy Djilobodji attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep, puanını 15’e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Başakşehir’e konuk olacak. Gaziantep ise Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak.

Son güncelleme 22:04 | 4 Kasım 2019
ankaragücü Gaziantep FK süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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