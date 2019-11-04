MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK

Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep, 2-1’lik skorla kazandı.
Gaziantep, 30. dakikada Patrick Twumasi’nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ankaragücü, 67. dakikada İlhan Parlak’ın golüyle skoru eşitledi. Gaziantep’e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Papy Djilobodji attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep, puanını 15’e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
Ankaragücü, gelecek hafta Başakşehir’e konuk olacak. Gaziantep ise Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak.