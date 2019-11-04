Çağlar Söyüncü’ye İngiliz efsane savunmacıdan övgü

İngiltere futbolunun yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan Martin Keown, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü öve öve bitiremedi. BBC’de Çağlar Söyüncü hakkında değerlendirmelerde bulunan efsane savunmacı, milli futbolcu için “Modern futbolun tüm gereksinimlerini karşılıyor” ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü’yü Leicester City’ye ilk geldiği dönemde fazla izleme şansı bulamadıklarının altını çizen Martin Keown, “O dönemde takımdaki dördüncü stoper tercihiydi. Harry Maguire, Jonny Evans ve Wes Morgan’ın gerisinde forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Ancak Brendan Rodgers, antrenmandaki performansından sonra ona güvendi. Şimdi bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz” dedi.

Leicester City’nin Maguire’ı 87 milyon Euro’ya sattıktan sonra savunmaya fazla para harcamayıp, genç bir isimle yola devam etme kararını öven Keown, şunları söyledi:

“Henüz 23 yaşında ancak modern futbolda bir savunmacıdan istediğiniz tüm özelliklere sahip… Agresif, çevik, cesur, hızlı ve hava toplarında başarılı… Boyu 1.87 olan Çağlar Söyüncü çok uzun bir stoper değil ama sıçrama yeteneği inanılmaz gelişmiş… Bir de kesinlikle panik yapmıyor. Rakip hücum oyuncuları ona baskı yaptığında bile sıkıntıya düşmüyor. Topu oyuna gayet iyi bir şekilde sokuyor.”

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Leicester City’nin defansını da öven Keown, “Leicester City’nin savunma dörtlüsü çok başarılı… Evans ile Çağlar Söyüncü de muhteşem bir ikili oldu. İyi anlaşıyorlar ve birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Pereira ve Chilwell hem savunmada hem de hücumda etkili… Bu savunma dörtlüsüne hayranım” dedi.

İLK SEZON FAZLA OYNAYAMADI

Kariyerine Altınordu’da başlayan Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a 2.65 milyon Euro’ya transfer oldu. İki yıl Freiburg’da oynayan Çağlar Söyüncü, 2018 senesinde ise 21.1 milyon Euro’ya Leicester City’ye geldi. Premier Lig’deki ilk senesinde fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, bu sezon başında Maguire’ın Manchester United’a satılmasının ardından takımın değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

İlk yılında Premier Lig’de 6 maçta 371 dakika forma şansı bulan Çağlar Söyüncü, bu sezon 11 haftası geride kalan ligde tüm maçlara ilk 11’de başladı ve 990 dakika sahada kaldı.