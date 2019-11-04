Bu 3 puan çok aranır

Fenrbahçe’nin Kayseri maçını gol atamadan kaybetmesinin tek bir nedeni var, beceriksizlik. Deplasman maçları laubaliliği kaldırmaz. İlk yarıda Rodrigues'le başlayan gol kaçırma yarışının bedeli sarı-lacivertliler için çok ağır oldu. Kayseri'de bırakılan 3 puan, bundan önceki 9 haftada yapılan birçok doğruyu da götürdü. Bu kayıp, Antalyaspor mağlubiyeti gibi çok ekstra bir darbe oldu.

Kayseri, Süper Lig'in belki de en kötü takımı. Kağıt üzerinde iyi bir kadrosu, tecrübeli yıldızları var. Ancak saha içinde savruk, birbirine küs gibi oynayan bir takım. Kısacası malzeme iyi ama uyum kötü. İşte o Kayserispor, gollerin de kaçmasıyla ilk defa takım gibi hareket etmeye başladı. Umut'un golünden sonra da birbirine kenetlenerek maçı kazandı. Koca Fenerbahçe'ye bir Adebayor yetti.

FENERBAHÇE, geçen haftaki afili galibiyetin ardından özgüveni yüksek şekilde maça başlamıştı oysa. Kendinden emin, nasıl olsa atarım havasıyla… Aradığı fırsatları da fazlasıyla buldu. Direkten dönen toplar tamam ama Rodrigues'in girdikleri kaçacak cinsten değildi.

Bir sorun da şu. 39 yaşındaki Emre yavaş yavaş düşmeye başladı. İşin kötüsü, o oyundan çıktıktan sonra da ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe var. Asıl tehlike burada!

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