Bilenlere soru: VAR Sistemi kalktı mı!

Fenerbahçe bu sezon en iyi deplasman performansını gösterdiği maçta hücum oyuncularının son vuruş beceriksizliğiyle liderlik fırsatını tepti.

Garry Rodrigues adeta taraftarı çileden çıkardı. Moses'in performansı da net 30 dakikayı geçmiyor. Kanat bölgesi daha önce sakatlıktan dolayı eksikti. Şimdi gol kaçıranlar ve maç içinde kaybolanlar ile devam ediyor.

Isla sahanın en çalışkanı gibi gözüküyor ama bal yapmayan arı misali… İsabetsiz ortalarıyla bir türlü ben bu takımın tartışmasız sağ bekiyim dedirtemiyor. Dirar'ın dönmesiyle sağ bekin yeni sahibi de yakın zamanda belli olacaktır.

Sonradan oyuna giren Deniz Türüç, geldi geleli en etkili oyununu oynadı ama hala yeterli seviyede değil… Fenerbahçe'nin orta sahası adeta tam bir soru işareti… Neden m? Emre 3. bölgede çok yıpranıyor. Kaptırılan topları kazanmak için geriye uzun uzun deparlar atıp tüm gücünü kaybediyor. Emre çok büyük bir oyuncu ama onu en etkili yerlerde kullanmak en doğru karar olur. Gustavo da oyun olarak yaratıcı değil… Onun özellikleri geriyi toparlamak. Hoca bu ideal 3 ‘lüyü Kruse dönünce bulması gerekiyor.

Gelelim en önemli noktaya… Bu VAR sistemi kalktı da bizim mi haberimiz yok! maçlarda gidilmiyor VAR’a, sebebini söyleyeyim çünkü puanları düşüyor ve bir sonraki maça dinlendiriliyorlar.

Adeta çıkardığınız sistemle çelişiyorsunuz. Futbolu imha etmeye çalışıyorsunuz.

Ver Altay'a kırmızıyı hatta Serdar üzerine yürüyor gerekiyorsa ona da kırmızı kart ver. Ama sen 86. dakikaya kadar sarı kart vermedin. Net 2 penaltıyı vermedin. Golden önce Vedat'a yapılan faulü izlemedin.

Maçın kahramanı olmaması gereken kişi maçın en büyük kahramanı oluyor: Arda Kardeşler…

Özellikle iki gün önce Galatasaray maçında daha net olmayan pozisyonda verilen penaltı, bu maçta neden görmezden gelinir. Aynı ligde, aynı eğitimi alan hakemlerle, aynı VAR odasında yönetilen maçlarda bu kadar yorum farkı olmaz.

Seneye yayıncı kuruluş tekrar indirim isterse ya da çekileceğim derse şaşırmayın…

Sonuç olarak Fenerbahçe bu futbolunu sürdürüp gol yollarında da bu kadar şansız olmazsa, adil bir hakem yönetimiyle de sezon sonunda Ersun Yanal'ın dediği gibi sadece arkasındaki takımların durumuna bakar.