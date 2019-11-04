Ankara’da Değişim Şenliği

Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan Ankara Değişim Şenliği'nde altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor.

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılacak çalışmaların sağlayacağı yararlar ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklandı:

“Nefes çalışmaları organizmayı güçlendirerek bedenin hastalıklara karşı direncini artırır. Gerginliği giderip duygu ve düşünceleri sakinleştirdiği için hayat daha pozitif ve çözüm odaklı yaşanır. Biyoenerji çalışmaları tüm enerji sistemini arındırır ve uyum içinde çalışmasını sağlar. Bireyin huzur ve neşesi artar. Vücut çalıştırma teknikleri fiziksel dayanıklılığı artırır ve tüm beden güçlenir. İnsan kendini daha enerji dolu ve rahatlamış hisseder. Konsantrasyon teknikleri odaklanmayı güçlendirir, iş ve aile yaşamındaki başarıyı artırır. Gevşeme çalışmalarıyla stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk ve uykusuzluk giderilir. Kişi modern yaşamın artan dışsal gerginlikleriyle daha kolay başa çıkmayı sağlar.”

Şenlik programı:

08 Kasım CUMA:

12.00-13.30 Kök enerji merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

13.30-14.30 Sorular ve Cevaplar

19.30-21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00-22.00 Sorular ve Cevaplar

09 Kasım CUMARTESİ:

11.00-12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00-18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.30-19.30Sorular ve Cevaplar

10 Kasım PAZAR:

10.00-11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30-12.30 Sorular ve Cevaplar

15.00-16.30 Alın enerji merkezi çalışması- Zihinsel gücün geliştirilmesi