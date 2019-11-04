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Abdullah Avcı: Şampiyonluk bizim elimizde
Süper Lig

Abdullah Avcı: Şampiyonluk bizim elimizde

Kartal’ın hocası Abdullah Avcı, Antalya’da tek tek tebrik ettiği futbolcularına “Artık yarıştayız, şampiyon olmak bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 4 Kasım 2019 10:26

KÜLLERİNDEN doğan Beşiktaş, gözünü zirveye dikti. Galatasaray derbisi ve Antalyaspor galibiyetleriyle ivme yakalayan Kartal, son 4 haftada 10 puan toplayarak yarışının içine girdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, her galibiyetin oyunu geliştireceği fikrini futbolcularına aşılıyor. Braga ve Denizlispor maçlarından da 3'er puan hedefleyen Kartal'da şampiyonluk sesleri de yükselmeye başladı.

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AVCI, soyunma odasında oyuncularını “Artık yarıştayız, şampiyon olmak bizim elimizde” ifadeleriyle tebrik etti. Karius ve savunmadaki büyük değişim teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Alman kaleci kurtarışlarıyla dikkat çekti. İlk 6 haftada 12 gole engel olamayan Kartal, son 4 haftada sadece 1 gol yedi.

Son güncelleme 10:26 | 4 Kasım 2019
abdullah avcı beşiktaş derbi galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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