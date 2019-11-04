Abdullah Avcı: Şampiyonluk bizim elimizde

KÜLLERİNDEN doğan Beşiktaş, gözünü zirveye dikti. Galatasaray derbisi ve Antalyaspor galibiyetleriyle ivme yakalayan Kartal, son 4 haftada 10 puan toplayarak yarışının içine girdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, her galibiyetin oyunu geliştireceği fikrini futbolcularına aşılıyor. Braga ve Denizlispor maçlarından da 3'er puan hedefleyen Kartal'da şampiyonluk sesleri de yükselmeye başladı.

KARİUS COŞTU, KALE KAPANDI

AVCI, soyunma odasında oyuncularını “Artık yarıştayız, şampiyon olmak bizim elimizde” ifadeleriyle tebrik etti. Karius ve savunmadaki büyük değişim teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Alman kaleci kurtarışlarıyla dikkat çekti. İlk 6 haftada 12 gole engel olamayan Kartal, son 4 haftada sadece 1 gol yedi.