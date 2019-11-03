Zor deplasmanı kolay geçti

Beşiktaş, bu sezon deplasman müsabakalarındaki en tempolu, en hızlı, en iyi başlangıcı Antalyaspor karşısında yaptı. Oyunun başında bulmuş olduğu goller ile oyunu domine etti. Fakat Lens'in girmiş olduğu net pozisyonları gole çevirmiş olsaydı, karşılaşma ilk yarı 4-0 ile sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılarda ağır oyuncuların fazlalığı özellikle Ruiz, Elneny ve Atiba'nın rakibin orta sahayı çok çabuk geçmesine neden oldu. Ayrıca Ruiz'in ağırlığı Antalya forvetlerinin net pozisyon bulmasına neden oldu. Umut oynadıkça daha iyi olabileceğini gösterdi. Başkan, Ahmet Nur Çebi seçilmesi takıma çok olumlu ve ekstra bir motivasyon kattı.

ATAMAZSAN ATARLAR!

Trabzonspor, şanssız bir mağlubiyet aldı. Müsabaka onların üstünlüğü ile geçmişken, çok gol kaçırınca can çekişen Göztepe'ye adeta can simidi oldular. Bordo-mavililerde takımı sonuca taşıyacak yıldızların yokluğu hissedildi. Şans verilen oyuncular da yetersiz kaldı. Taraftarlar takımın itici gücü olmalı, futbolcuların onlara bu kadar ihtiyaç duyduğu bir dönemde desteğini esirgememeli. Fırat Aydınus, Trabzon'un net bir penaltısını vermedi. Bu, Trabzon'un hakem hatalarından kaybettiği kaçıncı puan! Bu kadar olumsuzluk sonrası, bir de üzerine iyi oynayıp net golleri kaçırırsanız mağlubiyet de kaçınılmaz olur.

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