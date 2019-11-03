SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Fenerbahçe fırsat tepti! Büyük şok!
Sergen Yalçın’ı zor sakinleştirdiler!
Yeni Malatyaspor

Sergen Yalçın’ı zor sakinleştirdiler!

Kasımpaşa'nın konuğu olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

3 Kasım 2019 20:53

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa’nın konuğu olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Mücadelenin 85. dakikasında bir pozisyonda hakem Halis Özkahya’ya itiraz eden Sergen Yalçın, önce sarı kart gördü. Kartın ardından tepkisini arttıran Yalçın, bu karttan 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu karar sonrası iyice sinirlenen ve saha içine girmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcıyı önce yardımcısı Murat Şahin sakinleştirdi. Karttan dolayı sinirlerine hakim olamayan ve sahayı geç terk eden Yalçın’a, Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, soyunma odası körüğüne kadar eşlik etti.

Son güncelleme 20:53 | 3 Kasım 2019
sergen yalçın süper lig yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 19:00
1
-
0
Fenerbahçe
Ankaragücü
Yarın - 20:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR