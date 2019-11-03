Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’a 1-0 yenilirken Rıdvan Dilmen karşılaşmayı ve gündemi değerlendirdi. Dilmen, “Fenerbahçe’nin 2. yarıda itiraz ettiği pozisyon penaltı diye düşünüyorum. Devamlı gitmek de, bu sene gibi hiç VAR’a gitmemek de doğru değil. Hakemlere verilen seminerlerde, hakemin görüş açısındaysa VAR’a gitme dendi. Arda Kardeşler, eline çarptı diye işaret ediyorsa, o daha büyük kabahat. Ele geldiyse, dirseğe geldiyse, penaltı. Gidip, gördü, verdi diyelim, ceza alacak” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, “82 milyon nüfuslu yerde, TFF yöneticilerinin kulüple ilişkisi olmayacak, Nihat bey gibi, Limak Holding’in de başında olmayacak. Devletle işi olmayacak, hatta Koç Holding ile de işi olmayacak. 82 milyonda Koç Holding ile işi olmayan MHK başkanı bulamaz mısın? Belki Fenerbahçe de açıklama yapacak. Galatasaray 2. haftada organize kötülük diyor. Erman Toroğlu, organize işler diyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler” diye konuştu. Emre Belözoğlu: `Böyle maçlarda golleri atacaksınız!` Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, kaçan fırsatlardan dem vurdu ve Böyle maçlarda golleri atacaksınız! Golleri atamadığınızda her geçen dakika böyle şehir takımlarına özgüven verir dedi. İlgili Haberi Oku