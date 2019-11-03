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Ozan Kabak siftah golünü attı, Schalke kazandı!
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak siftah golünü attı, Schalke kazandı!

Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın takımının 2. golünü attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

3 Kasım 2019 23:03

Almanya Bundesliga’da 10. haftanın kapanış maçında Schalke 04, Augsburg’un konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Baier’in 38. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 45’inci dakikada Stephan Lichtsteiner’in kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

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Augsburg’da Alfred Finnbogason, 60. dakikada penaltıdan attığı golle takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Schalke 04, 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit’in attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, sezon başında transfer olduğu Schalke 04’te ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Son güncelleme 23:03 | 3 Kasım 2019
Almanya Bundesliga Augsburg ozan kabak schalke 04
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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