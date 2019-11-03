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Mert Çetin ilk kez 11’de başladığı maçta oyundan atıldı
İtalya Serie A

Mert Çetin ilk kez 11’de başladığı maçta oyundan atıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Roma, konuk ettiği Napoli'yi 2-1 yendi. Roma formasıyla ilk kez ilk 11'de bir maça çıkan Mert Çetin uzatma anlarında kırmızı kart gördü.

3 Kasım 2019 14:19

Sarı-kırmızılıların Napoli’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+6. dakikasında ikinci sarı karttan atılan oyuncu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla taraftarlardan özür diledi. Taraftarlar da ilk kez 11’de görev alan Mert’in ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını belirterek destek mesajları gönderdi. 

Gençlerbirliği’nden gittiği Serie A’da üçüncü kez görev alan 22 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımda; “Roma formasıyla ilk kez 11'de başlamanın sevincini yaşarken, son dakikada gördüğüm kırmızı kart için takımımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Forza Roma!” ifadelerini kullandı.

İKİ TÜRK OYUNCU AYNI TAKIMDA AYNI ANDA SAHADA

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, takımının son iki haftadır oynadığı Milan ve Udinese maçlarında sonradan oyuna soktuğu milli futbolcu Mert Çetin’i ilk 11’de görevlendirdi.

Maçın 90+3. dakikasında Napoli atağını kesmek için faul yapan ve sarı kart gören Mert Çetin, 90+6. dakikada ceza sahası önünde yaptığı faulle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Milli takımın eylül ayındaki kampında sakatlanan Cengiz Ünder ise 2 aylık aranın ardından Napoli maçının 80. dakikasında Zaniolo’nun yerine oyuna girerek, yeşil sahalara döndü. Cengiz Ünder, Mert Çetin’in sarı kart gördüğü pozisyonda hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

İtaya Serie A’da bir dönem Inter’de forma giyen Emre Belözoğlu ve Okan Buruk’un ardından Roma-Napoli maçıyla uzun bir aradan sonra aynı takımda forma giyen iki Türk oyuncu, aynı anda sahada yer almış oldu.

İŞTE MERT ÇETİN’İN NAPOLİ KARŞISINDAKİ 90 DAKİKALIK PERFORMANSI:

%83 pas isabeti

3 top kapma

10'da 7 iki mücadele kazanma( %70)

5 uzun pas

2/2 hava topu kazanma

Son güncelleme 14:21 | 3 Kasım 2019
mert çetin Napoli özür roma serie a
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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