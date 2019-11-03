MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 3-2 Osmanlıspor

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor evinde konuğu Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti. Osmanlıspor 10 puanda, puanları silinen Eskişehirspor ise -2 puanda yer alıyor.
Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic'e Atakan'ın yaptığı faul sonrası Eskişehirspor penaltı kazandı. 17. dakikada Milinkovic kullandığı penaltıyı gole çevirerek Eskişehirspor'u öne geçirdi. 1-0
33. dakikada Jovan Blagojevıc'in kullandığı serbest vuruş sonucu ceza sahası içinde yaşanan karambolde, Mehmet Yiğit topu ağlara gönderdi ve beraberliği sağlayan golü attı. 1-1
53. dakikada Marco Milinkovic'in kullandığı korner sonucu seken topu alan Cemali Sertel'in ortasında Jesse düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-1
68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cemali Sertel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
72. dakikada Eskişehirspor ceza sahasında yaşanan karambolde Mevlüt Çelik'in ters kafa vuruşu sonucu kendi kalesine gol attı. 3-2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Emre Güral dk. 69), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika Jesse (Sezgin Coşkun dk. 90), Milinkovic, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Furkan Balaban dk. 65), Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Eric Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 69), Oğuz Yıldırım
Goller: Marco Milinkovic (dk. 17), Jesse (dk. 53), Cemali Sertel (dk. 68) (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (dk. 33), Mevlüt Çelik (dk. 72 k.k.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Furgan Polat, Mehmet Özcan, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor), Eric Ayuk, Beykan Şimşek, Ali Eren