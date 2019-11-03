Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe bu akşam Kayserispor’a konuk oluyor. Teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Sakatlığı devam eden Adil Rami ve Max Kruse'nin kadroda yer almıyor. Kayserispor, yeni hocası Bülent Uygun yönetiminde ilk sınavına çıkıyor.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı, bugün saat 19.00'da başlayacak. karşılaşma Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

KAYSERİSPOR

Lung – Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

SAKAT: Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE

Altay – Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Vedat Muriç

SAKAT: Harun Tekin, Adil Rami, Nabil Dirar, Max Kruse

CEZALI: Ferdi