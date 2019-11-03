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Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Kayserispor'dan 3 puan alması durumunda birinci sıraya yükselecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kayserispor Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen ayrıntılar...

3 Kasım 2019 17:31

Fenerbahçe bu akşam Kayserispor’a konuk oluyor. Teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Sakatlığı devam eden Adil Rami ve Max Kruse'nin kadroda yer almıyor. Kayserispor, yeni hocası Bülent Uygun yönetiminde ilk sınavına çıkıyor.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı, bugün saat 19.00'da başlayacak. karşılaşma Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

KAYSERİSPOR

Lung – Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

SAKAT: Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE

Altay – Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Vedat Muriç

SAKAT: Harun Tekin, Adil Rami, Nabil Dirar, Max Kruse

CEZALI: Ferdi

Son güncelleme 17:31 | 3 Kasım 2019
Fenerbahçe kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Fenerbahçe
9 5 17
4 Yeni Malatyaspor
10 5 16
5 Trabzonspor
10 4 16
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