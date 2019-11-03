CANLI | Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

Kayserispor Fenerbahçe canlı! Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Zorlu bir süreçten geçen ve teknik direktör olarak Bülent Uygun’u göreve getiren İstikbal Mobilya Kayserispor, liderlik hedefleyen Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ersun Yanal’ın öğrencileri kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
İM KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Kadir Has
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
İM KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Moses, Rodrigues, Ozan, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar, Max Kruse ve Adil Rami Kayseri’ye götürülmedi. Kayserispor’da ise Artem Kravets ve Alpay Çelebi sakatlıkları Atila Turan ise kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.