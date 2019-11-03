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Son Dakika: Kayseri'de pozisyonlar var ama...
CANLI | Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)
Süper Lig

CANLI | Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 10. hafta devam ediyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Kanarya, kazanarak liderliğe oturmak istiyor. Ev sahibi ise Bülent Uygun dönemine galibiyetle başlamanın peşinde. 26'da Moses'ın kornerde seken topa çok sert şutu üst direkten döndü! 39'da Kayserispor kalesinde müthiş bir karambol yaşandı, Fenerbahçeli oyuncular topu altı pas ve çevresinde kaleye göndermeyi başaramadı. 46'da Rodrigues ile Fenerbahçe net bir fırsattan daha yararlanamadı. 58'de Umut Bulut'la ev sahibi 1-0 önde.

3 Kasım 2019 17:56

Kayserispor Fenerbahçe canlı! Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Zorlu bir süreçten geçen ve teknik direktör olarak Bülent Uygun’u göreve getiren İstikbal Mobilya Kayserispor, liderlik hedefleyen Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ersun Yanal’ın öğrencileri kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

İM KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kadir Has

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İM KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Moses, Rodrigues, Ozan, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar, Max Kruse ve Adil Rami Kayseri’ye götürülmedi. Kayserispor’da ise Artem Kravets ve Alpay Çelebi sakatlıkları Atila Turan ise kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

03 Kasım 2019 Fenerbahçe taraftarları kaza yaptı Fenerbahçe`nin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Antalya`dan yola çıkan Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan cip takla attı. Fenerbahçe Kulübü, trafik kazası geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:19 | 3 Kasım 2019
Fenerbahçe İstikbal Mobilya Kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
10 5 18
3 Sivasspor
10 5 18
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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