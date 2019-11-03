CANLI | Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

Kayserispor Fenerbahçe canlı! Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Zorlu bir süreçten geçen ve teknik direktör olarak Bülent Uygun’u göreve getiren İstikbal Mobilya Kayserispor, liderlik hedefleyen Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ersun Yanal’ın öğrencileri kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

İM KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kadir Has

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İM KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Moses, Rodrigues, Ozan, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar, Max Kruse ve Adil Rami Kayseri’ye götürülmedi. Kayserispor’da ise Artem Kravets ve Alpay Çelebi sakatlıkları Atila Turan ise kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Fenerbahçe taraftarları kaza yaptı Fenerbahçe`nin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Antalya`dan yola çıkan Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan cip takla attı. Fenerbahçe Kulübü, trafik kazası geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku