Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle: Golsüz beraberlik!

Süper Lig’in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunu bozmadı.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yendikleri maçın ilk 11’inde değişikliğe gitmedi.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Tecrübeli teknik adam, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kalede Altay Bayındır’a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu.

Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan’ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodrigues ile Victor Moses’a şans verdi. Santrforda ise yine Vedat Muric görev yaptı.

Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar’ı 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti.Sakatlıkları devam eden Adil Rami ve Max Kruse, kadroda yer almadı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü.Son olarak Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor’u çalıştıran Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe’ye karşı verdi.

KAYSERİSPOR’DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 9. haftasında 4-0 yenildikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı.

Uygun, Fenerbahçe karşısında Rienstra, Hasan Hüseyin Acar ve Pedro Henrique’nin yerine Abdennour, Djedje ve Adebayor’a 11’de şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor 11’iyle sahaya çıktı.

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünleri büyük ölçüde dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi. Öte yandan Kayserispor taraftarı, sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Deniz Türüç’e tezahüratta bulunarak tribüne çağırdı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla her iki takım oyuncuları maskeyle seremoniye çıktı.

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