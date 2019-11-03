Karius ile gelen üç puan

Maça öyle bir başlayacaksın ki rakibe mesajı vereceksin, ben bu maçı kazanmak istiyorum diye! Beşiktaş'ı uzun zamandır böyle hırslı, arzulu, iştahlı görmemiştim, özellikle deplasmanlarda… Geçen haftaki derbi galibiyetinden sonra ortaya çıkan dinamizm sinyalleri maçın ilk yarısında doruğa çıktı.

Adem Ljajic özellikle deplasman maçlarında çok kritik anahtar paslar atıyor ama bazen oyunun içinde de kayboluyor. 15 asist güzel tamam fakat temposunu biraz yükseltmesi gerekiyor. Gökhan ve Rebocho hücum ve savunmada oyuna iyi katkı verdiler. Elneny, kendisine verilen görevi yerine getirdi ama bazı pas girişimleri çok tembel. Lens olmuyor, bu çok net.

Beşiktaş’ın son iki maçtaki direkt kaleye giden oyunu ve çabuk atakları, sistemde değişimin ayak sesleri… Bu oyun tarzı daha iyiye giderek devam ederse, Beşiktaş kendi evindeki maçları kapalı gişe oynar. Beşiktaş taraftarının istediği oyun bu.

Peki ikinci yarıda ne oldu? Süratli forvetler Beşiktaş savunmasını sezon başından beri çok zorluyor. Beşiktaş'ta bilinçaltında skoru koruma isteği eklenince panik ortaya çıktı. Tekrar önceki haftalara döndü Beşiktaş. İlk yarıda mükemmel bir oyun, kaçan gol pozisyonları ve çok kötü bir ikinci yarı… Karius'un, Serdar Özkan'ın şutundaki inanılmaz kurtarışı, 3 puanı getirdi. Benim aklım ilk yarıdaki nefis oyunda kaldı.

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