İstanbul Maratonu’na sporculardan destek: Buradan ailelere sesleniyorum

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan 41’inci İstanbul Maratonu’na birçok sporcudan destek geldi.

Maratona, çeşitli sosyal yardım projelerine farkındalık yaratmak için; Şahika Ercümen, Serap Özçelik Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı , Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar, Ramil Guliev, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Salih Korkmaz, Selin Söğütlügil, Neslihan Demir, Kerem Gönlüm gibi bir çok şampiyon sporcu katıldı.

NESLİHAN DEMİR: BURADAN AİLELERE SESLENİYORUM

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir de maratona kızı Zeynep’le katıldığını belirterek, “Çok mutluyum. Bu sene mottomuz ‘Çocuklar İçin Koş’. Ben de kızımla birlikte buradayım. Altını çizdiğimiz bir çok konu var. Bunlar, sporun önemi, eğitim ve çevre… Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarının hayatlarının bir döneminde takım sporu yaptırsınlar. Hem karakter gelişimi hem de fiziksel gelişimi için çok önemli” ifadelerinde bulundu.

Neslihan Demir’in kızı Zeynep Demir ise “Çok güzel bir yarış. Büyükler çocuklar için koşuyorlar. Çok eğlenceli olacak bence” dedi.

KEREM GÖNLÜM: ÇOK GÜZEL BİR AMAÇ İÇİN BURADAYIZ

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise bu maratonun çocuklar için düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir gün, çok güzel bir amaç için buradayız. Ben de çocuklarımla destek olmak için geldim. Birçok konuda farkındalık için de buradayız. Çevreye olan duyarlılığımız ile iliği çocuklarımız için koşacağız zaten onlara güzel bir gelecek bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuz” diye konuştu.