İstanbul Ekrem İmamoğlu ile birlikte koştu

Sözcü / İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu, sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratona eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de koşucu olarak katıldığı yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte verdi. Heyet, 42 kilometre 195 metrelik maraton ve 15 kilometrelik uzun mesafe koşusunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Asya yakası yönünden başlattı. Köprü üzerinden Trakya-Avrupa yönüne koşan atletler, eşsiz İstanbul Boğazı manzarasına birbirinden renkli görüntülerle katkıda bulundu.

İstanbul Maratonu sona erdi! Muhteşem görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul`un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu ‘İstanbul senin, durma koş' sloganıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi bir konuşma yaptı. İlgili Haberi Oku

“SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL”

Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, köprü girişini dolduran 10 binlerce sporcuyu, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kadro yok” diyerek selamladı. “Yıllardır düzenlenen İstanbul Maratonu'nda, sizlerle birlikte olmak çok güzel” diyen İmamoğlu, “Bu maraton, sadece güzel şehrimize ve memleketimize nasip olmuş. Anadolu'dan Trakya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada. Spor, ruh ve psikoloji demek. Tam da bu güzellikleri kapsayan İstanbul Maratonu, hem şehrimize hem ülkemize hem de bütün dünyaya barış getirsin. Bu aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler, sporun sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Bu maratonu başlatan ve bugünlere kadar getiren herkese de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU”

Heyet, daha sonra Altunizade'ye geçerek halk koşusunun startını verdi. Katılımcılar, halk koşusunun başlangıç noktasında platform üzerinden kendilerini selamlayan Ekrem İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı vatandaşlar, ellerindeki flamaları, tişörtleri ve benzeri materyalleri fırlatarak Ekrem İmamoğlu'na ulaştırdı.

Ekrem İmamoğlu, imzaladığı ya da elleriyle katılımcılara gösterdiği materyalleri sahiplerine geri yolladı. Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın kendisine ulaştırdığı cep telefonunu kullanarak katılımcılarla “selfie” yaptı. Ekrem İmamoğlu, kendisine elleriyle kalp işareti yapan vatandaşlara, aynı şekilde karşılık verdi. İmamoğlu, başka bir vatandaşın elinden aldığı Türk bayrağını dalgalandırınca, koşu parkurundaki coşku zirveye çıktı. İmamoğlu, bu sırada çalınan İzmir Marşı'na vatandaşlarla birlikte eşlik etti.

KÖPRÜDE HORON

Ekrem İmamoğlu, halk koşusunu başlatmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Altunizade'den maraton coşkusuna ortak oldu. İmamoğlu'nu bir anda karşılarında gören vatandaşlar, “Ekrem Başkan” tezahüratıyla İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu. Zaman zaman tempolu yürüyen, zaman zaman koşan İmamoğlu, bu şekilde vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. İmamoğlu, kucağına verilen 4 aylık İlke isimli bebekle de bir süre yürüdü. Köprü üzerinde horona duran bir grup, İmamoğlu'nun dikkatini çekmeyi başardı. Horona kayıtsız kalmayan İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte günün keyfini çıkardı.

“HEP KOŞACAK MISINIZ SAYIN BAŞKAN?”

Gazeteciler de takip ettikleri İmamoğlu'na, köprü üzerinde, “Hep koşacak mısınız sayın Başkan” sorusunu yöneltti. İmamoğlu, soruya, “Köprünün üzerinde biraz yürümeyi düşünüyorum, koşmayı düşünmüyorum. Federasyon başkanımız, ‘Köprü uzun, koşmayla bitmez' diye uyardı” yanıtını verdi.

İmamoğlu'na son günlerde konuşulan, “İBB'nin elinden Boğaz'la ilgili bazı yetkilerin alınacağı” yönündeki tartışma da hatırlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun bu hatırlatmaya yanıtı, “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nindir. Nokta!” oldu. Koşusunu köprünün Avrupa çıkışında sonlandıran İmamoğlu, ödül töreni için Sultanahmet Meydanı'nda kurulan alana geldi. Törende ilk olarak Elit Atlet Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.