Galatasaray’da Ömer ‘Bayram’ı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçların yanı sıra oynadığı futbolla da hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, 2-0'lık Rizespor galibiyetiyle nefes aldı. Rotasyon yapan Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk 11'de oynattığı Ömer Bayram, yine en çok alkışı alan isim oldu. 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu pek çok istatistikte takımın en iyisiydi.

Ömer Bayram, Opta verilerine göre %83 pas isabeti, 1 şut pası, 10/14 ikili mücadele kazanma oranı, 3 top kapma ve 4/5 çalım başarısı ile öne çıktı. Asıl bölgesi sol çizgi olan deneyimli yıldız bu sezon gol atamadı ama 3 asist yaptı. Çaykur Rizespor maçında Talbi'nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isim de Ömer Bayram'dı…