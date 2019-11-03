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Galatasaray’da Ömer ‘Bayram’ı
Galatasaray

Galatasaray’da Ömer ‘Bayram’ı

Galatasaray'ın 28 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçında %83 pas isabeti, 10/14 ikili mücadele kazanma oranı, 3 top kapma ve 5’te 4 çalım başarısı ile dikkat çekti.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 3 Kasım 2019 12:10

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçların yanı sıra oynadığı futbolla da hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, 2-0'lık Rizespor galibiyetiyle nefes aldı. Rotasyon yapan Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk 11'de oynattığı Ömer Bayram, yine en çok alkışı alan isim oldu. 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu pek çok istatistikte takımın en iyisiydi.

Ömer Bayram, Opta verilerine göre %83 pas isabeti, 1 şut pası, 10/14 ikili mücadele kazanma oranı, 3 top kapma ve 4/5 çalım başarısı ile öne çıktı. Asıl bölgesi sol çizgi olan deneyimli yıldız bu sezon gol atamadı ama 3 asist yaptı. Çaykur Rizespor maçında Talbi'nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isim de Ömer Bayram'dı…

Son güncelleme 12:10 | 3 Kasım 2019
galatasaray ömer bayram
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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