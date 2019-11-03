SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bir SİT alanı daha yapılaşmaya açılıyor!
Furkan Korkmaz NBA’de geceye damga vurdu!
NBA

Furkan Korkmaz NBA’de geceye damga vurdu!

NBA'de heyecan dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Geceye milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu.

3 Kasım 2019 11:44

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, gecenin adamı oldu. Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers´in Portland Trail Blazers´ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers´ı galibiyete taşıdı.

NBA’in resmi sosyal medya hesabı, Furkan Korkmaz’ın basketini ‘Furkan Korkmaz Sixers’ın galibiyeti için’ başlığı ile paylaştı.

Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performansla tamamladı.

Philadelphia bu sonuçla ligde 5´te 5 yaparak NBA´de yenilmezliğini sürdüren tek takım olma unvanını sürdürdü.

NBA’de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Oklahoma City Thunder  – New Orleans Pelicans: 115 – 104

Detroit Pistons – Brooklyn Nets: 113-109

Orlando Magic – Denver Nuggets: 87-91

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns: 105-114

Washington Wizards – Minnesote Timberwolves: 109-131

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors: 115-105

Golden State Warriors – Charlotte Hornets: 87-93

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers: 128-129

Son güncelleme 11:44 | 3 Kasım 2019
Furkan Korkmaz NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 14:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:30
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR