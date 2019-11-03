Furkan Korkmaz NBA’de geceye damga vurdu!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, gecenin adamı oldu. Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers´in Portland Trail Blazers´ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers´ı galibiyete taşıdı.
NBA’in resmi sosyal medya hesabı, Furkan Korkmaz’ın basketini ‘Furkan Korkmaz Sixers’ın galibiyeti için’ başlığı ile paylaştı.
FURKAN KORKMAZ FOR THE @SIXERS WIN! #PHILAUNITE pic.twitter.com/cyr3xHqF9G
— NBA (@NBA) November 3, 2019
Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performansla tamamladı.
Philadelphia bu sonuçla ligde 5´te 5 yaparak NBA´de yenilmezliğini sürdüren tek takım olma unvanını sürdürdü.
NBA’de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans: 115 – 104
Detroit Pistons – Brooklyn Nets: 113-109
Orlando Magic – Denver Nuggets: 87-91
Memphis Grizzlies – Phoenix Suns: 105-114
Washington Wizards – Minnesote Timberwolves: 109-131
Milwaukee Bucks – Toronto Raptors: 115-105
Golden State Warriors – Charlotte Hornets: 87-93
Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers: 128-129