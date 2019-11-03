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Fenerbahçe Beko evinde kazandı
Süper Ligi

Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Sahasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 86-80 mağlup ederek ligdeki beşinci galibiyetini aldı.

3 Kasım 2019 15:34

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u 86-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 5’inci galibiyetini elde ederken, Afyon temsilcisi ligdeki 4’üncü yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas 20, Nikola Kalinic 15 ve Joffrey Lauvergne 14 sayı ile oynadı. Konuk takımda ise Talib Zanna’nın 24 ve Peyton Aldridge’in 17 sayısı galibiyete yetmedi.

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7’nci haftasında Fenerbahçe Beko 10 Kasım Pazar günü saat 15.15’te evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise aynı gün saat 13.00’te evinde Tofaş’ı konuk edecek.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 20, De Colo 9, Kalinic 15, Lauvergne 14, Stimac 4, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan 5, Melih Mahmutoğlu 11, Ali Muhammed, Egehan Arna

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 5, Davis 5, Sinan Sağlam 2, Aldridge 17, Zanna 24, Hrovat 13, Doğukan Şanlı, Erdi Gülaslan 4, Burak Eşlik 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1’İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 36-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

5 FAULLE ÇIKAN: 37.04 Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

Son güncelleme 15:36 | 3 Kasım 2019
afyon belediye Fenerbahçe Beko
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