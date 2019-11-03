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Ersun Yanal: Fenerbahçe’nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ligi bitirdiğimizde, arkamıza baktığımızda, herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

3 Kasım 2019 22:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Fenerbahçe’ye karşı algı yapıldığını kaydeden Yanal, “Rakamlar bizden olsa da bizden olmayan bir şey var; o da sonuç… Bu skorun bir sorumlusu var, o da benim. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçımızı kazanmıştık. İstatistiklerimiz bizim lehimize gözükse de bu matematiği skor dönüştürmeliyiz. Taraftarlarımız asla şüpheye kapılmasın Bu rakamları kendi lehimize çevirebilecek güçteyiz. Fenerbahçe’nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere buradan selam söylüyorum” dedi.

Basın toplantısında konuşan Yanal, “Deplasmanda istatistikler, rakamlar birçok şey lehimize olsa da skoru alamadık. Her ne olursa olsun Fenerbahçe sezon sonunda arkamıza baktığımızda herkesi arkamıza alacağız. Taraftarımız bundan emin olsun. Ligi bitirdiğimizde arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda bulacağız” ifadelerini kullandı. ‘Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise Yanal, “Bugün güzel bir maçı hakemleri konuşmak benim işim değil, bu konuya girmek istemiyorum. Ben takımımın oyunundan sonucundan, performansından sorumluyum. Bu günkü maçta takımımın performansını golle tamamlaması, sonuca alması gerekiyordu. Ligi bitirdiğimizde, arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 22:35 | 3 Kasım 2019
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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