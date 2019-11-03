Enes Ünal siftah yaptı Valladolid kazandı!

İspanya La Liga’da 12. hafta karşılaşmasında Real Valladolid, sahasında Real Mallorca’yı konuk etti.

Estadio José Zorrilla’da oynanan karşılaşma, Valladolid’in 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Valladolid’e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joaquin Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4’de Sandro Ramirez kaydetti.

Milli futbolcumuz Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken bu sezon ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Barcelona’ya 5-1 mağlup olan Valladolid, bu galibiyetle puanını 17’ye yükseltti. Üst üste üçüncü maçını da kazanamayan Mallorca ise 11 puanda kaldı.

Real Valladolid, gelecek hafta Alaves deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise Villarreal’i ağırlayacak.