MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip 13. dakikada Koita’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre’nin ikinci yarıda oyuna girmesiyle daha atak bir görüntü sergiledi. Konuk takımın beraberlik golü 61. dakikada Jahovic ile geldi. İlk önce ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon VAR kontrolü sonrasında gol sayıldı: 1-1.

Bu golden 7 dakika sonra Gökhan Töre’nin içeriye kestiği ortaya Kasımpaşa kaptanı Veysel Sarı ters dokunuş yaparak topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

Yeni Malatyaspor, Robin Yalçın’ın 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle 10 kişi kaldı.

SERGEN YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

2-1 önde olan konuk takımın teknik direktör Sergen Yalçın, 84. dakikada maçın hakemi Halis Özkahya’ya büyük tepki gösterdi. Tecrübeli antrenör, kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderilirken, yardımcıları Sergen Yalçın’ı zor sakinleştirirken sahaya girmesini önledi.

KASIMPAŞA 1 PUANI DURAKLAMADA BULDU

Kasımpaşa, 10 kişi kalan rakibi karşısında beraberlik golünü oyuna 80’de giren Abdul Khalili ile buldu. Khalili, 90+3’te topu filelere göndererek maça 2-2’lik dengeyi getirdi.

6 dakika uzatma verilen mücadele 90+8’de sona ererken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 12 puana, Yeni Malatyaspor da 17 puanla 10. haftayı tamamladı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Koita, Hajradinovic (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Quaresma, Mustafa Pektemek (Dk. 88 İlhan Depe)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 81 Murat Yıldırım), Donald (Dk. 46 Gökhan Töre), Bifouma (Dk. 67 Fofana), Jahovic

Goller: Dk. 13 Koita, Dk. 90+3 Khalili (Kasımpaşa), Dk. 61 Jahovic, Dk. 68 Veysel Sarı (Kendi kalesine) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 77 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Quaresma, Dk. 75 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 90+8 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağdan Popov’un ortasında, ön direkte uygun durumdaki Koita’nın kafayla vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Quaresma’nın sol kanatta taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Koita’nın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yarım volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Chebake’nin çıkarken kaptırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Koita, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Farnolle’den seken meşin yuvarlağı BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

40. dakikada Donald’ın sol kanattan ortasında, Mustafa Akbaş’ın arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+1. dakikada Popov’un sağdan ortası sonrası Mustafa Pektemek’in ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta, kaleci Farnolle topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

61. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Bifouma’nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guilherme, çizgiye hareketlendikten sonra yerden pasını altıpasa koşan Jahovic’e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, Jahovic’in ofsaytta olduğunu belirten bayrağı kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve mücadelenin hakemi Halis Özkahya golü geçerli saydı: 1-1.

67. dakikada Gökhan Töre’nin sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde uygun durumdaki Chebake’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

68. dakikada konuk takım öne geçti. Ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah, pasını sağ kanatta hareketlenen Gökhan Töre’ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında, altıpasta Veysel Sarı’nın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

77. dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 17. dakikasından sarı kartı bulunan Robin Yalçın, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

85. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yedek kulübesinde şiddetli itirazı nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gösterildi. İtirazın devam etmesi üzerine Sergen Yalçın, doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi.

90. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasına Khalili’nin altıpas gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90+3. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. İlhan Depe’nin soldan ortasında topu penaltı noktası üzerinde Koita kafayla Khalili’ye indirdi. Bu oyuncunun göğsüyle düzelterek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.