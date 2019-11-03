MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 0-2 Demir Grup Sivasspor

Rıza Çalımbay yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Sivasspor kritik Denizlispor deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’u 2-1’le geçen ve zirveye yaklaşan Yiğidolar, 3 puan hedefiyle çıktığı Denizli karşısında istediğini 2-0’lık net skorla aldı.

41.dakikada Hakan Arslan’ın attığı golle soyunma odasına önde giren Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda skoru koruyarak Yukatel Denizlispor’a beraberlik şansı vermedi.

İyi bir savunma yaparak rakibine fırsat vermeyen Sivasspor 90+1’de tecrübeli golcüsü Kone ile farkı 2’ye çıkararak 3 puanın sahibi oldu ve bu sezon da ilk deplasman galibiyetini aldı.

Üst üste 3 maçtır evinde kaybeden Denizlispor 2-0’lık Sivasspor mağlubiyetiyle bu kötü seriyi 4 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor 18 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Denizlispor ise 11 puanla 13.sırada kaldı.

Sivasspor gelecek hafta sahasında Konyaspor’u ağırlayacak, Denizlispor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

90+1′ GOL! Ceza sahasına sokulan Emre’nin asistinde sağ çaprazda topu alan Kone, uzak köşeye yerden çok sert vurdu ve farkı ikiye çıkardı.

41′ GOL! Sivasspor taç atışını çabuk kullandı. Ceza sahasında topla buluşan Yatabare dar açıdan geriye çevirdi. Mert Hakan’ın vuruşunda kaleci topu çelmeyi başarırken seken topu Hakan Arslan tamamladı ve takımını öne geçirdi.