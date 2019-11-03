Çağlar Söyüncü’nün ilk golü galibiyet getirdi! Crystal Palace Leicester City maç özeti

İngiltere Premier Ligi’nin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park’ta Crystal Palace’ın misafiri oldu. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy’nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

CRYSTAL PALACA LEİCESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE

Leicester City puanını 23’e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

Premier Lig’in 11’inci haftasında Selhurst Park’ta oynanan maçta Crystal Palace, Leicester City’i ağırladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57’nci dakikada Çağlar Söyüncü ve 88’inci dakikada Vardy kaydetti.

Çağlar, mücadelenin 81’inci dakikasında ise sarı kart gördü. Öte yandan karşılaşmayı anlatan spiker, Premier Lig’deki ilk golüne imza atan başarılı savunmacı ile ilgili de “Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi” yorumunda bulundu.

AA-DHA