Bursa’nın sporda gurur gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, tarihinin en özel günlerinden birini yaşadı. 39 yıldır 53 spor tesisinde 21 branşta hizmet veren, Bursalı yüzlerce genci spor hayatına kazandıran kulüp, 2018-2019 sezonunda elde ettiği başarıları lansman gecesiyle kutladı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesporlu yönetici, antrenör ve sporcuların gövde gösterisine sahne olan etkinlik, karizma şov ile başladı. Atletizmde engelli atlama, bayrak koşusu, tenis, masa tenisi, cirit, gülle, çekiç ve disk atma, okçuluk, bisiklet ve boks gösterileri büyük ilgi gördü.