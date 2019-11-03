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Bursa’nın sporda gurur gecesi
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Bursa’nın sporda gurur gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, kuruluşunun 39. yılında 93 antrenör ve 2 bin 458 aktif sporcusu ile muhteşem bir lansman gecesi düzenledi. 21 branşın tek tek tanıtıldığı etkinlikte birbirinden etkileyici gösterilerin yapıldı.

3 Kasım 2019 15:11

Bursa Büyükşehir Belediyespor, tarihinin en özel günlerinden birini yaşadı. 39 yıldır 53 spor tesisinde 21 branşta hizmet veren, Bursalı yüzlerce genci spor hayatına kazandıran kulüp, 2018-2019 sezonunda elde ettiği başarıları lansman gecesiyle kutladı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesporlu yönetici, antrenör ve sporcuların gövde gösterisine sahne olan etkinlik, karizma şov ile başladı. Atletizmde engelli atlama, bayrak koşusu, tenis, masa tenisi, cirit, gülle, çekiç ve disk atma, okçuluk, bisiklet ve boks gösterileri büyük ilgi gördü.

Son güncelleme 15:11 | 3 Kasım 2019
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