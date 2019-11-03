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Beşiktaş’ta Braga maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig

Beşiktaş’ta Braga maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz'in Braga takımıyla 7 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

3 Kasım 2019 13:58

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, Süper Lig’in 10. haftasında dün Antalyaspor karşısında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos’un katılmadığı, Georges Kevin N’Koudou’nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, Braga maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 13:58 | 3 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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