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Bayern Münih, Niko Kovac’ın görevine son verdi
Almanya Bundesliga

Bayern Münih, Niko Kovac’ın görevine son verdi

Geçen sezon Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Niko Kovac, bu sezonki kötü sonuçlar sonrasında görevinden alındı.

SKOR DIŞ HABER 3 Kasım 2019 23:37

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 18 puan toplayarak 4. sırada yer alan Bayer, lider Mönchengladbach’ın 4 puan gerisinde… Almanya Kupası’nda ikinci lig ekibi Bochum’u zorlanarak yenen, ligde ise son hafta Frankfurt’a 5-1 yenilen Bayern Münih’te beklenen son yaşandı.

Kovac’ın ayrılığı sonrasında Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Olympiakos ve Bundesliga’daki Borussia Dortmund maçlarda takımın başında antrenör Hansi Flick görev alacak.

Hırvat teknik adam resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bence kulüp için doğru karar bu. Sonuçlar ve en son oynadığımız maç da bu karara varmamı sağladı. Bayern’e son bir buçuk yıl için teşekkür ediyorum. Bundesliga’yı, Almanya Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandık. Güzel anılardı. Bayern Münih için en iyisini diliyorum.”

Bayern Münih için konuşulan isimler ise ilk olarak Ralf Rangnick ve Jose Mourinho…

Son güncelleme 23:38 | 3 Kasım 2019
Almanya Bundesliga bayern münih Niko Kovac
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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