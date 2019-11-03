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Anne acısıyla maça çıkan Mustafa Çeçenoğlu gözyaşlarına boğuldu
TFF 1.Lig

Anne acısıyla maça çıkan Mustafa Çeçenoğlu gözyaşlarına boğuldu

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 10. hafta maçında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Maçtan bir gün önce annesini kaybeden Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, asistiyle galibiyette pay sahibi oldu.

3 Kasım 2019 12:48

TFF 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde Menemenspor, konuk ettiği Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler, bu sonuçla iç sahada oynadığı 5. maçında galibiyetle tanıştı. Ligde daha önce sahasında oynadığı maçlarda Hatayspor’a 4-0, Akhisarspor’a 1-0 ve Osmanlıspor’a 2-1 mağlup olan İzmir ekibi, Erzurumspor’la da 0-0 berabere kalmıştı. İç sahada ilk kez 3 puanla tanışan Menemenspor, 10. hafta sonunda puanını 14’e yükselterek düşme hattından uzaklaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Menemenspor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, maçtan bir gün önce annesini kaybetmişti. Buna rağmen Ümraniyespor maçına çıkarak ilk 11’de başlayan Çeçenoğlu, galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Galibiyette pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcuya Menemensporlu taraftarlar tezahürat ve alkışlarla destek oldu. Maçın ardından soyunma odasında teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından da alkışlanan Çeçenoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Son güncelleme 12:49 | 3 Kasım 2019
Gözyaşı menemenspor mustafa çeçenoğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Fenerbahçe
9 5 17
4 Yeni Malatyaspor
9 5 16
5 Trabzonspor
10 4 16
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