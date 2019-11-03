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Ankaragücü’nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
Süper Lig

Ankaragücü’nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, yeni başkan Fatih Mert önderliğinde görev dağılımı yaptı.

3 Kasım 2019 22:48

MKE Ankaragücü Kulübü’nde yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Fatih Mert başkanlığında tesislerde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan karar neticesinde görev dağılımları şu şekilde oluştu:

Başkan: Fatih Mert

Başkan vekili: Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca

Başkan yardımcısı ve profesyonel futbol şube sorumlusu: Tamer Açar

Başkan yardımcısı, idari ve teknik işler sorumlusu: Gürkan Büyükkaralı

Başkan yardımcısı: Levent Bayram Keser

Genel sekreter: Celalettin Alkan

Genel sayman: Önder Akdoğan

Basın sözcüsü: İsmail Atasoy

Asbaşkan: Soner Kurt, Mehmet Özdere, Cahit Yıldırım

Son güncelleme 22:48 | 3 Kasım 2019
ankaragücü fatih mert süper lig
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