SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı! 2’si ağır 13 yaralı
Anadolu Efes ‘Yüzledi’
Süper Ligi

Anadolu Efes ‘Yüzledi’

Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i farklı mağlup etti.

3 Kasım 2019 18:17

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket’i 46 sayı farkla 108-62 yendi.

Karşılaşmaya Sertaç Şanlı, Anderson ve Peters’ın skorer oyunuyla iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğini 25-14 önde kapattığı müsabakada soyunma odasına 56-31 üstün gitti. Rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen lacivert-beyazlılar, son çeyreğine 82-46 önde girdiği karşılaşmada parkeden 108-62 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Halit Can Cihan

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Peters 14, Anderson 16, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 22, Buğrahan Tuncer 16, Yiğitcan Saybir 7, Ömer Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 7, Dunston 6, Simon 5, Larkin 5

Sigortam.net İTÜ Basket: Oğulcan Baykan 2, Coleby 15, Goodwin 7, Dillard 13, Campbell 3, Yunus Akçay 3, Ramazan Tekin, Semih Say, Mehmet Yağmur 6, Burak Selen, Evrim Berk Özkan, Mobley 13

1. Periyot: 25-14

Devre: 56-31

3. Periyot: 82-46

Son güncelleme 18:17 | 3 Kasım 2019
anadolu efes
PUAN DURUMU
OGP
1 Yeni Malatyaspor
10 6 19
2 Alanyaspor
10 5 19
3 Sivasspor
10 5 18
4 Fenerbahçe
9 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 14:00
0
-
2
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:30
1
-
2
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR