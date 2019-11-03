Ahmet Arslan İstanbul Maratonu’nda kilometrelere meydan okudu

Dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Renkli anlara sahne olan 41. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2.09.44’lük derecesiyle Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet parkur rekoru kırarak birinci oldu. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu, 2:23:40'lık derecisiyle maratonu ilk sırada tamamlayan isim oldu. 7 kez Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonu Red Bull sporcusu Ahmet Arslan ve aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da kilometrelere meydan okuyanlar arasındaydı. Red Bull Challengers'dan motivasyon desteği

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, Beat Run Crew ve KSK One Team koşu gruplarının liderliğinde her koşucunun kendine uygun temposunda koşması ve hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmesi için tüm koşuculara motivasyon desteği verdi. Balonlar, ritim etkinliği ve ilham veren ‘pacer' ekipleriyle 41. İstanbul Maratonu'nda Red Bull Challengers koşuculara kilometrelere ve kendilerine meydan okumasına destek oldu. İstanbul Ekrem İmamoğlu ile birlikte koştu Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek spor olayı Vodafone 41. İstanbul Maratonu, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla koşuldu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan maratonun startını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporcuları yalnız bırakmadı. Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa çıkışına kadar zaman zaman yürüyen zaman zaman da koşan Ekrem İmamoğlu, son günlerde konuşulan, “İBB'nin elinden Boğaz'la ilgili bazı yetkilerin alınacağı” yönündeki tartışmaya da cevap verdi. İlgili Haberi Oku