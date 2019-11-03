Abdurrahim Albayrak boyun fıtığı oldu

Galatasaray’ın maçlarında heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken başkan yardımcısı Abdurrrahim Albayrak, Süper Lig’in 9.haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde ani hareket yapınca boyun fıtığı oldu.

Sporx’te yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılarla oynanan müsabakada bir pozisyona heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, boynunda ağrı olduğunu hissetti.

Daha sonra ağrılar azalmayınca doktora giden Albayrak’ın boyun fıtığı olduğu ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak’ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi.

Albayrak’ın kısa bir süre içerisinde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçireceği ifade edildi.

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