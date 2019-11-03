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Abdurrahim Albayrak boyun fıtığı oldu
Süper Lig

Abdurrahim Albayrak boyun fıtığı oldu

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Beşiktaş maçında yaptığı ani hareket nedeniyle boyun fıtığı olduğu belirtildi.

3 Kasım 2019 15:18

Galatasaray’ın maçlarında heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken başkan yardımcısı Abdurrrahim Albayrak, Süper Lig’in 9.haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde ani hareket yapınca boyun fıtığı oldu.

Sporx’te yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılarla oynanan müsabakada bir pozisyona heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, boynunda ağrı olduğunu hissetti.

Daha sonra ağrılar azalmayınca doktora giden Albayrak’ın boyun fıtığı olduğu ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak’ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi.

Albayrak’ın kısa bir süre içerisinde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçireceği ifade edildi.

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Son güncelleme 15:20 | 3 Kasım 2019
abdurrahim albayrak beşiktaş boyun fıtığı galatasaray
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