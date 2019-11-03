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6 puanlık maçta gülen Erzurumspor
TFF 1.Lig

6 puanlık maçta gülen Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu'nun golüyle Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek rakibinin 1 puan önüne geçmeyi başardı.

3 Kasım 2019 19:32

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi takım 16 puanda kalırken, konuk takım 17 puana yükseldi.

Stat: Vefa

Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz Terzi

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Hamroun), Obertan (Dk. 82 Batuhan Artarslan), Pote (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)

Gol: Dk. 78 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Murat Uçar, Dk. 58 Obertan, Dk. 81 Aykut Demir, Dk. 89 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+1 Barış Özbek (Fatih Karagümrük)

Son güncelleme 19:32 | 3 Kasım 2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fatih Karagümrük tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
10 5 18
3 Sivasspor
10 5 18
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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