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Yapılandırma ‘Sevr’ gibi
Fenerbahçe

Yapılandırma ‘Sevr’ gibi

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, Fenerbahçe'nin Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı imzalamaması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

2 Kasım 2019 11:11

YAZI: Nedim Türkmen / Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TBB yapılandırmasının ‘Sevr Anlaşması' niteliğinde olduğu tezimi doğrulamıştır.

Sadece faiz ödemeli, anaparanın iki yıl ertelendiği bu anlaşmalarla beraber; iki yılın sonunda borç anapara tutarı hangi rakama çıkacaktır? Bu sorunun cevabı kamuoyuna açıklanmamıştır.

Bu tutarın açıklanmamasının nedeni; yapılan işlemin iktisadi ve ticari kurallarla açıklanamamasıdır. BORÇ anaparası iki katına çıkmaktadır. Kulüp hisseleri bankalara rehin edilmiştir. 30 yıllık yayın gelirleri ve iddaa isim hakkı gelirleri temlik edilmiştir.

Kulüplerin eli kolu bağlanmıştır. Bu anlaşmayı yapan kulüplerin 2-3 yıllık süre içinde sahiplerinin yabancılar olacağını düşünüyorum.

02 Kasım 2019 Fenerbahçe`nin Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasını veto etmesinin 4 nedeni! Ali Koç ve yönetimi, ezeli rakiplerine önerilen paket sistemin kendilerine uymadığını düşünüyor. Verilen rakamın düşüklüğü ve vade süresinin kısalığı sarı-lacivertlileri anlaşmadan uzak tutuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:11 | 2 Kasım 2019
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