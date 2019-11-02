Warriors’da sakatlara bir yenisi eklendi! Draymond Green…

NBA’de Golden State Warriors evinde San Antonio Spurs’ü ağırladı.

Stephen Curry ve Klay Thompson’dan yoksun olan Warriors’ta D’Angelo Russell 30 sayı 8 asistle mücadele etse de Spurs sahadan 127-110’luk galibiyetle ayrıldı. Texas ekibinde Patty Mills 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Warriors için esas kötü haber Draymond Green’den geldi. All-star oyuncunun maçın ikinci çeyreğinde sol el işaret parmağı burkuldu. Green müsabakaya devam etse de maç sonunda “Topu kavrayamıyordum. İkinci çeyrek sonrası ağrı sebebiyle yalnızca sağ elimi kullanarak pas vermeye başladım” diye konuştu.

Curry 3 ay yok Golden State Warriors`ın Phoenix Suns`ı konuk ettiği maçta eli kırılan all star oyun kurucu Stephen Curry`nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku

Green cumartesi oynanacak Charlotte Hornets maçını kaçıracak. Kesin dönüşüyle ilgili ise takım tarafından bir açıklama henüz yapılmadı.

Bilindiği gibi takımın yıldız oyuncularından Klay Thompson’ın ön çapraz bağlarını koparması sebebiyle bu sezon oynaması beklenmiyor. Ayrıca takımın süper yıldızı Stephen Curry’nin de geçtiğimiz günlerde elindeki kırık sebebiyle en az üç ay parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı. Rotasyonu iyice daralan Oakland ekibinin ligdeki zor günleri devam ediyor.