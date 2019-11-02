VakıfBank set vermeden kazandı! Giovanni Guidetti 500. maçına çıktı!

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi altıncı haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 25-12, 25-20 ve 25-11’lik setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmaya hücum etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği seti 25-12 almayı başardı.
İlk sette olduğu gibi ikinci setin de teknik molasına 12-6 önde giren VakıfBank, seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-11 maçı da 3-0 kazandı. Ligdeki beşinci galibiyetini elde eden VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin yedinci haftasında 8 Kasım Cuma günü deplasmanda Nilüfer Belediyespor’la karşılaşacak.
Guidetti, VakıfBank’taki 500’üncü maçına çıktı
Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşması aynı zamanda VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin sarı-siyahlılar’ın başında çıktığı 500’üncü maç oldu. 7 Mayıs 2008 günü VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda başantrenörlük görevine getirilen Guidetti, bugüne kadar takımının başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet elde ederken, 18 kupa kazandı. İtalyan başantrenör, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca görev aldığı dönemde sarı-siyahlılar, 23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar 73 resmi maçın tamamını kazanarak ”Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak dünya rekoru kırdı.
Guidetti’nin VakıfBank’taki kupa koleksiyonu
3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018)
4 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)
5 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019)
3 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017)
3 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017)
Vakıfbank, Venus Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 25-12, 25-20 ve 25-11’lik setlerle 3-0 yenerken Giovanni Guidetti takımının başında 500. maçına çıktı.
Vakıfbank’ın paylaşımından:
500 Maç… 11 Yıl… 18 Kupa… Daha fazlası için savaşalım koç! pic.twitter.com/r1zI4jQQIJ
— SKOR (@SozcuSkor) November 2, 2019
VAKIFBANK-BEYLİKDÜZÜ: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut
VAKIFBANK: Zehra 8, Cansu 4, Meliha 10, Melis 8, Gözde 10, Ebrar 19, Pınar (L)
BEYLİKDÜZÜ: Tuğçe 1, Selime 4, Bahar 8, Elçin 5, Merve 1, Deniz 2, Buse (L), Simay 1, Buse
SETLER: 25-12, 25-20, 25-11
SÜRE: 66 dakika (21′, 24′, 21′)