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VakıfBank set vermeden kazandı! Giovanni Guidetti 500. maçına çıktı!
Voleybol

VakıfBank set vermeden kazandı! Giovanni Guidetti 500. maçına çıktı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi altıncı haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-12, 25-20 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşma aynı zamanda Başantrenör Giovanni Guidetti'nin sarı-siyahlılar'ın başında çıktığı 500'üncü maç oldu. 7 Mayıs 2008 günü VakıfBank'ta başantrenörlük görevine getirilen Guidetti, bugüne kadar takımının başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet elde ederken, 18 kupa kazandı.

2 Kasım 2019 20:33

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi altıncı haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 25-12, 25-20 ve 25-11’lik setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmaya hücum etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği seti 25-12 almayı başardı.

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de teknik molasına 12-6 önde giren VakıfBank, seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-11 maçı da 3-0 kazandı. Ligdeki beşinci galibiyetini elde eden VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin yedinci haftasında 8 Kasım Cuma günü deplasmanda Nilüfer Belediyespor’la karşılaşacak.

Guidetti, VakıfBank’taki 500’üncü maçına çıktı

Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşması aynı zamanda VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin sarı-siyahlılar’ın başında çıktığı 500’üncü maç oldu. 7 Mayıs 2008 günü VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda başantrenörlük görevine getirilen Guidetti, bugüne kadar takımının başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet elde ederken, 18 kupa kazandı. İtalyan başantrenör, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca görev aldığı dönemde sarı-siyahlılar, 23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar 73 resmi maçın tamamını kazanarak ”Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak dünya rekoru kırdı.

Guidetti’nin VakıfBank’taki kupa koleksiyonu

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018)

4 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)

5 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019)

3 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017)

3 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017)

VAKIFBANK-BEYLİKDÜZÜ: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut

VAKIFBANK: Zehra 8, Cansu 4, Meliha 10, Melis 8, Gözde 10, Ebrar 19, Pınar (L)

BEYLİKDÜZÜ: Tuğçe 1, Selime 4, Bahar 8, Elçin 5, Merve 1, Deniz 2, Buse (L), Simay 1, Buse

SETLER: 25-12, 25-20, 25-11

SÜRE: 66 dakika (21′, 24′, 21′)

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Son güncelleme 20:33 | 2 Kasım 2019
Giovanni Guidetti vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi voleybol
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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