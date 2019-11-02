Talisca’nın takımı Guangzhou Evergrande kriz! Cannavaro gönderildi…

Çin Süper Ligi’nde Anderson Talisca’nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande’de flaş gelişmeler yaşanıyor…

63 puanla ligde lider durumda olan ve şampiyonluğu hedefleyen takımda İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro’nun sözleşmesi donduruldu. Guangzhou Evergrande’ın 13 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta karşılaştığı Henan Jianye ile oynanan ve 2-2'lik sonuçla biten müsabaka sonucunda sona ermişti.

TEPKİ GÖSTERİP YEMEĞE KATILMAMIŞTI

Guangzhou Evergrande'de forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Henan Jianye maçının ikinci yarısında oyundan alınınca Fabio Cannavaro'ya tepki göstermiş ve takımın maçtan sonra düzenlenen yemeğine de katılmamıştı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, takımının ilk yarıda 2-0'lık skorla geriye düşmesinden sonra teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Cannavaro’nun kulüple yollarını ayırmasının ardından Talica’nın takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu. Şampiyonluk yarışında son 3 haftaya girilirken yeni teknik direktörün gelmesiyle birlikte Talisca’nın da yeniden takıma adapte olacağı belirtiliyor.

BİTİME 3 HAFTA KALDI

Guangzhou Evergrande bitime 3 hafta kala 63 puanla zirvede yer alırken hemen arkasında 1 puan farklarla Shanghai SIPG ile Beijing Guoan yer alıyor. Talisca Çin Ligi’nde bu sezon oynadığı 15 maçta 8 gol atarken, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 5 gol attı. Brezilyalı futbolcunun Guangzhou Evergrande ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.