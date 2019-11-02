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Spor dünyasını yasa boğan haber! Kaza yapan motosikletçi hayatını kaybetti
Motor Sporları

Spor dünyasını yasa boğan haber! Kaza yapan motosikletçi hayatını kaybetti

Asya Yetenekler Kupası'nda mücadele eden Endonezyalı motosikletçi Afridza Munandar, yarış sırasında kaza geçirerek vefat etti.

2 Kasım 2019 17:20

Malezya’daki Uluslararası Sepang Pisti’nde düzenlenen Asya Yetenekler Kupası’nın (IATC) henüz birinci turunda rakibine çarparak kaza yapan ve ciddi yaralar alan Afridza Munandar, ilk müdahalenin ardından helikopterle Kuala Lumpur Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) yapılan açıklamada, 20 yaşındaki pilotun yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtilerek, ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Kazanın ardından IATC’nin Endonezya ayağı iptal edildi.

Şampiyonanın en başarılı pilotları arasında yer alan ve zirve mücadelesi veren Munandar, bu sezon 2 yarışı ilk sırada tamamlarken, ayrıca 4 kez de podyuma çıkma başarısı göstermişti.

Son güncelleme 17:32 | 2 Kasım 2019
Afridza Munandar
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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