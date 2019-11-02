Rugby dünya şampiyonu Güney Afrika

19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Japonya’nın Yokohama kentinde düzenlenen Rugby Dünya Kupası’nda şampiyon Güney Afrika oldu. Daha önce 1995 ve 2007’de şampiyon olan Güney Afrika böylece Asya kıtasında düzenlenen ilk kupayı da kazanmış oldu.

The final whistle goes and @Springboks are World Champions for the third time after beating England 32-12 in the final at Rugby World Cup 2019.#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/ErWmYZT83T — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019

İngiltere’de düzenlenen son kupayı (2015) üçüncü olarak tamamlayan Güney Afrika, finalde İngiltere’yi 32-12 mağlup ederek tarihindeki üçüncü şampiyonluğa ulaştı. Güney Afrika’da Handré Pollard 22 sayıyla oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.

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Tarihindeki tek şampiyonluğu 2003 elde eden İngiltere ise ikincilikle yetinmek durumunda kaldı. Daha önce Dünya Kupası finalinde ilk yarıyı geride kapatan hiçbir takımın şampiyonluğa ulaşamaması durumu tekrar etmiş oldu. İlk yarıyı 12-6 geride kapatan İngilizler, geleneği bozamadı.