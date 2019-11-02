SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Soylu’dan yakalan IŞİD’lilerle ilgili açıklama
Rugby dünya şampiyonu Güney Afrika
Diğer

Rugby dünya şampiyonu Güney Afrika

2019 Rugby Dünya Kupası'nda zafer Güney Afrika'nın oldu. İngiltere'yi 32-12 mağlup eden Güney Afrika, tarihindeki 3. şampiyonluğa ulaşmış oldu.

SKOR DIŞ HABER 2 Kasım 2019 14:07

19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Japonya’nın Yokohama kentinde düzenlenen Rugby Dünya Kupası’nda şampiyon Güney Afrika oldu. Daha önce 1995 ve 2007’de şampiyon olan Güney Afrika böylece Asya kıtasında düzenlenen ilk kupayı da kazanmış oldu.

İngiltere’de düzenlenen son kupayı (2015) üçüncü olarak tamamlayan Güney Afrika, finalde İngiltere’yi 32-12 mağlup ederek tarihindeki üçüncü şampiyonluğa ulaştı. Güney Afrika’da Handré Pollard 22 sayıyla oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.

31 Ekim 2019 Rugby Dünya Kupası`nda Haka dansı izlerken ceza yedi! Rugby Dünya Kupası yarı finalinde Yeni Zelanda ile karşılaşan İngiltere`de Joe Marler, Haka dansını izlerken uyarılara rağmen yerini değiştirmeyince ceza yedi! İlgili Haberi Oku

Tarihindeki tek şampiyonluğu 2003 elde eden İngiltere ise ikincilikle yetinmek durumunda kaldı. Daha önce Dünya Kupası finalinde ilk yarıyı geride kapatan hiçbir takımın şampiyonluğa ulaşamaması durumu tekrar etmiş oldu. İlk yarıyı 12-6 geride kapatan İngilizler, geleneği bozamadı.

Son güncelleme 14:20 | 2 Kasım 2019
2019 Rugby Dünya Kupası güney afrika ingiltere Japonya 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 15:00
0
-
0
Gençlerbirligi
Alanyaspor
Bugün - 17:30
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR