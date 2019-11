Rugby dünya şampiyonu Güney Afrika

19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Japonya’nın Yokohama kentinde düzenlenen Rugby Dünya Kupası’nda şampiyon Güney Afrika oldu. Daha önce 1995 ve 2007’de şampiyon olan Güney Afrika böylece Asya kıtasında düzenlenen ilk kupayı da kazanmış oldu.

The final whistle goes and @Springboks are World Champions for the third time after beating England 32-12 in the final at Rugby World Cup 2019.#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/ErWmYZT83T

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019