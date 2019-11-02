PSG deplasmanda mağlup

Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon’a 2-1 yenildi.

Gaston Gerard Stadı’nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG’yi ağırladı. Paris ekibi, Kylian Mbappe’nin attığı golle 1-0 öne geçse de, ev sahibi takım 45. dakikada Mounir Chouiar ve 47. dakikada Jhonder Cadiz’in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Üç maç aradan sonra galibiyeti hatırlayan Dijon, puanını 12’ye çıkararak maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Lider Paris ise sezonun üçüncü mağlubiyetini alırken 27 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü.