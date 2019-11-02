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PSG deplasmanda mağlup
Fransa Ligue 1

PSG deplasmanda mağlup

PSG, 12. açılış maçında hafta maçında konuk olduğu lig son sonuncusu Dijon'a 2-1 mağlup oldu.

2 Kasım 2019 09:41

Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon’a 2-1 yenildi.

Gaston Gerard Stadı’nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG’yi ağırladı. Paris ekibi, Kylian Mbappe’nin attığı golle 1-0 öne geçse de, ev sahibi takım 45. dakikada Mounir Chouiar ve 47. dakikada Jhonder Cadiz’in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Üç maç aradan sonra galibiyeti hatırlayan Dijon, puanını 12’ye çıkararak maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Lider Paris ise sezonun üçüncü mağlubiyetini alırken 27 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü.

Son güncelleme 10:32 | 2 Kasım 2019
dijon Fransa Ligue 1 Kylian Mbappe psg
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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