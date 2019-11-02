SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Dikkat çeken YPG detayı
Obradovic: Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım
Euroleague

Obradovic: Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, kaybedilen Zalgiris Kaunas maçı sonrası yaptığı açıklamada "Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım. Hayat devam ediyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor" dedi.

2 Kasım 2019 00:30

Euroleague’in 6. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris’e 79-76 yenilen Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zeljko Obradovic, takım olarak kendilerine daha çok güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Obradovic, “Zalgiris’i tebrik diyorum. Zalgiris, her sene olduğu gibi sonuna kadar savaşan bir takım. Bugün de öyleydiler. Taraftarlarımıza müthiş destekleri için teşekkür ederim. Benim için çok özel bir gündü. Takım iki gece öncesine göre çok farklıydı” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada uzun süre iyi oynadıklarının altını çizen Obradovic, “Maç kaybedilecek zor bir noktaya geldi ve kaybettik. Son ana kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım. Hayat devam ediyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 00:31 | 2 Kasım 2019
Fenerbahçe obradovic zalgiris kaunas
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
2
-
0
Caykur Rizespor
Konyaspor
Bugün - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR