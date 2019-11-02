Menemenspor, Ümraniyespor’u liderlikten indirdi!

TFF 1. Lig 10. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi takım 14 puana yükselirken, konuk takım 17 puanda kalarak liderlik koltuğundan indi.
Dün annesini kaybeden Ekol Göz Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Mehmet Ali Akkor
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Dk. 90 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Galip Güzel), Ali Özgün (Dk. 62 Hüseyin Çolak)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Akabueze), Gomis, Gimbert, Muhammed Gönülaçar (Dk. 82 Lazar), Nouri
Gol: Dk. 73 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gomis, Dk. 54 Alaaddin Okumuş, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 51 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 70 Ercan Coşkun, Dk. 88 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor)