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Menemenspor, Ümraniyespor’u liderlikten indirdi!
TFF 1.Lig

Menemenspor, Ümraniyespor’u liderlikten indirdi!

Menemenspor, sahasında Mehmet Boztepe'nin 73. dakikada attığı golle Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

2 Kasım 2019 18:53

TFF 1. Lig 10. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi takım 14 puana yükselirken, konuk takım 17 puanda kalarak liderlik koltuğundan indi.

Dün annesini kaybeden Ekol Göz Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Mehmet Ali Akkor

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Dk. 90 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Galip Güzel), Ali Özgün (Dk. 62 Hüseyin Çolak)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Akabueze), Gomis, Gimbert, Muhammed Gönülaçar (Dk. 82 Lazar), Nouri

Gol: Dk. 73 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gomis, Dk. 54 Alaaddin Okumuş, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 51 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 70 Ercan Coşkun, Dk. 88 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor)

Son güncelleme 18:53 | 2 Kasım 2019
Cesar Grup Ümraniyespor Ekol Göz Menemenspor tff 1.lig
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OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
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