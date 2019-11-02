MAÇ SONUCU | Eczacıbaşı VitrA Fenerbahçe Opet 3-2 | Eczacıbaşı’nın bileği bükülmüyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, 6. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim Koung, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Buse Kara)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım)

Setler: 23-25, 26-24, 25-19, 21-25, 15-12

Süre: 131 dakika (30, 28, 28, 27, 18)